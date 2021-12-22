من تعليق مفتي السعودية على موقف بلاده من "المثلية الجنسية" بعد رفض مشروع قرار أممي الى إعلان تركيا ضبط كمية مخدرات "قياسية" على حدود إيران وصولًا الى كشف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن انخفاض مخيف في متوسط الأعمار.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في عام 2020، كان متوسط العمر المتوقع يبلغ 77 عامًا، وهو ما يقل بنحو 1.8 عام عن متوسط الأعمار في 2019، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.
ستبدأ إسرائيل بإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح "كوفيد-19" على الفور، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وللعاملين في القطاع الطبي، ولمن يعانون من ضعف في النظام المناعي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، عقب توصية من لجنة خبراء فيروس كورونا.