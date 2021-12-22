من تعليق مفتي السعودية على موقف بلاده من "المثلية الجنسية" بعد رفض مشروع قرار أممي الى إعلان تركيا ضبط كمية مخدرات "قياسية" على حدود إيران وصولًا الى كشف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن انخفاض مخيف في متوسط الأعمار.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد رفض مشروع قرار أممي.. مفتي السعودية يعلق على موقف بلاده من "المثلية الجنسية"

أكد مفتي السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، عبدالعزيز آل الشيخ، الأربعاء، على موقف بلاده الرافض لمشروع القرار الأممي المتعلق بالمثلية الجنسية

تركيا تعلن ضبط كمية مخدرات "قياسية" على حدود إيران

أعلنت تركيا، الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة خلال محاولة إدخالها من معبر "غور بولاق" الحدودي مع إيران.

الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.. انخفاض مخيف في متوسط الأعمار

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في عام 2020، كان متوسط العمر المتوقع يبلغ 77 عامًا، وهو ما يقل بنحو 1.8 عام عن متوسط الأعمار في 2019، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

حكومة إثيوبيا ترفض دعوة مقاتلي تيغراي لوقف إطلاق النار.. وتشكك بإمكانية 'الانسحاب الاستراتيجي"

رفضت الحكومة الإثيوبية دعوات لوقف إطلاق النار من مقاتلي تيغراي في شمال البلاد، قائلة إن أغصان الزيتون التي قدمتها لهم في السابق قوبلت بالرفض عدة مرات.

إسرائيل تعطي الجرعة الرابعة من لقاح "كوفيد-19" للفئات الأضعف

ستبدأ إسرائيل بإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح "كوفيد-19" على الفور، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وللعاملين في القطاع الطبي، ولمن يعانون من ضعف في النظام المناعي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، عقب توصية من لجنة خبراء فيروس كورونا.