من تحذيرات إيران لإسرائيل بعد مناورات الحرس الثوري، وإدارة بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الصينية للسعودية، وبوتين يعتبر إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير، والليرة التركية تحقق ارتفاعا بسعر الصرف أمام الدولار، وإغلاق صارم في الصين بعد تفش جديد لكورونا.... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن مناورات "الرسول الأعظم"، بمثابة رد على إسرائيل، في غضون تقارير عن خطط إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية.

كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب السنوي، أمام عدد من الصحفيين، وتطرق إلى موضوع حرية التعبير والتعصب الديني، مؤكدًا أن التعدي على معتقدات الآخرين الدينية لا يعتبر حرية تعبير، ومشيرًا إلى أن ذلك "انتهاك لحرية الدين وانتهاك للمشاعر المقدسة للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام".

حقق سعر صرف الليرة التركية، الخميس، ارتفاعا أمام الدولار ليصل إلى 11.40 ليرة للدولار الواحد.

وجهت الصين توبيخًا لـ 26 مسؤولًا في مدينة شيان لتعاملهم مع أحدث تفش لكوفيد- 19، والذي أدى إلى إغلاق صارم لسكان المدينة البالغ عددهم 13 مليون نسمة مع بدء موسم العطلات ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وفي تقرير سيلينا وانغ مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.