من إعلان رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي عن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي واقتصار دوره على "المشورة والدعم"، إلى توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما لانتخاب مجلس النواب في 15 مايو/آيار المقبل... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

العراق يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي واقتصار دوره على "المشورة والدعم"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، واقتصار دوره على "المشورة والدعم".

عون يوقع مرسوما لانتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني في 15 مايو

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

كيف تؤثر المواجهة المتصاعدة بين أمريكا والصين على الشرق الأوسط؟

في عام جلب تغييرا عميقا في كثير من أنحاء العالم، بدا أن الشرق الأوسط الذي عصفت به الصراعات يطوي صفحة أخيرا، فقد أسفرت جهود دبلوماسية عن رأب صدع خلافات طويلة.

كورونا يضرب أوروبا بشراسة.. وفرنسا وحدها تسجل 179 ألف حالة في يوم واحد

رقم قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في أنحاء الدول الأوروبية والعديد من البلدان تشير إلى أعلى ارتفاع لها منذ بدء الوباء، في فرنسا على سبيل المثال، تم تسجيل أكثر من 179 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم قياسي يحطم الرقم الذي تم تسجيله يوم السبت عندما كان هناك أكثر من 100 ألف حالة، نلاحظ هنا في مركز التطعيم هذا في وسط باريس يتوقعون مع تقدم اليوم، ستأتي أعداد أكبر من الناس.

جراحة نادرة لقلب جنين داخل رحم الأم تكلّلت بنجاح نادر أيضًا.. كيف تم ذلك؟

أجرى أطباء في ولاية أوهايو عملية جراحية تاريخية لجنين تبيّن أنّ لديه ورم في القلب، وهو ما زال داخل رحم الأم.