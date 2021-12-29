من إعلان رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي عن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي واقتصار دوره على "المشورة والدعم"، إلى توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما لانتخاب مجلس النواب في 15 مايو/آيار المقبل... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
رقم قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في أنحاء الدول الأوروبية والعديد من البلدان تشير إلى أعلى ارتفاع لها منذ بدء الوباء، في فرنسا على سبيل المثال، تم تسجيل أكثر من 179 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم قياسي يحطم الرقم الذي تم تسجيله يوم السبت عندما كان هناك أكثر من 100 ألف حالة، نلاحظ هنا في مركز التطعيم هذا في وسط باريس يتوقعون مع تقدم اليوم، ستأتي أعداد أكبر من الناس.