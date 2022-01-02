من رفض برلمان الأردن رئاسة الملك مجلس الأمن الوطني، والسجال بين أمير سعودي ونجل سعد الجبري بعد تغريدات عن محمد بن سلمان وبايدن، مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات الخرطوم، وصولا إلى إصابة ميسي بفيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

صوّت البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية بعدم الموافقة على مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، ينص على ترؤس الملك لمجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية، فيما وافقوا بالأغلبية على إدراج "الأردنيات" في الفصل الثاني من الدستور.

دخل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد في سجال مع خالد الجبري نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، بعد تغريدات للأخير عن رفض محكمة أمريكية دعوى قضائية سعودية ضد والده وموقف أمريكا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

قُتل متظاهرين اثنين على الأقل خلال احتجاجات مناهضة للحكم العسكري في السودان، الأحد، حسبما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

سيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويأتي ذلك قبل اجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا في 10 يناير/كانون الثاني. وكان بايدن قد تحدث أيضًا مع الرئيس الروسي بوتين يوم الخميس الماضي. وفي تقرير نيك روبرتسون مراسل CNN من موسكو المزيد من التفاصيل.

قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، إن نجمه ليونيل ميسي، من بين أربعة لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.