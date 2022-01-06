من التصريحات حول جولة محادثات جديدة بين إيران والسعودية، وانتقادات بايدن لترامب في ذكرى اقتحام الكونغرس، برلمان الأردن يقر مشروعًا لتعديل الدستور، وتجدد إطلاق النار والانفجارات في كازاخستان، وصولا لإلغاء أستراليا تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول البلاد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، الحوار مع المملكة العربية السعودية بأنه "إيجابي وبنّاء"، مُعربًا عن استعداد طهران لإعادة العلاقات بين البلدين "في أي وقت".

أنهى البرلمان الأردني، الخميس، إقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 ليشمل تعديل وإضافة ما يقرب من 30 بندًا خلال مناقشات ماراثونية انطلقت فعليا الأحد الماضي، لتصل إلى الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الأعيان المُعيّن من الملك) لإقرارها قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارًا دور سلفه دونالد ترامب في أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي، لكنه لم يذكره مرة واحدة بالاسم.​​​​​​​

أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أنه سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في منطقة قريبة من ساحة الجمهورية في ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، الخميس.​​​​​​​​​​​​​​

قد لا يتمكن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رقم 1 في العالم برياضة التنس الأرضي للرجال من الدفاع عن لقبه للعام 2021 بعد إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرة دخوله لبلاد.​​​​​​​