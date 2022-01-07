من القبض على "عميل" للحكومة المصرية في نيويورك، وتصريحات حزب الله بأنه رده على السعودية "سيكون حاسمًا"، ورئيس كازاخستان يقول إنه أمر بالقتل دون إنذار في غضون احتجاجات بالبلاد، وفيروس كورونا يضرب الهند بقوة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على رجل في منهاتن بمدينة نيويورك، الخميس، اتهمته السلطات بالعمل كـ"عميل أجنبي" لصالح الحكومة المصرية من أجل التجسس على معارضي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الولايات المتحدة.
قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إنه أعطى الأمر لقوات الأمن "بالقتل دون سابق إنذار" بينما تحاول القوات قمع الاحتجاجات العنيفة التي خلفت العشرات من القتلى في الجمهورية السوفيتية السابقة. واندلعت شرارة الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام بسبب ارتفاع أسعار الوقود.