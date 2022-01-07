من القبض على "عميل" للحكومة المصرية في نيويورك، وتصريحات حزب الله بأنه رده على السعودية "سيكون حاسمًا"، ورئيس كازاخستان يقول إنه أمر بالقتل دون إنذار في غضون احتجاجات بالبلاد، وفيروس كورونا يضرب الهند بقوة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزارة العدل الأمريكية: القبض على "عميل" للحكومة المصرية في نيويورك

أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على رجل في منهاتن بمدينة نيويورك، الخميس، اتهمته السلطات بالعمل كـ"عميل أجنبي" لصالح الحكومة المصرية من أجل التجسس على معارضي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الولايات المتحدة.

حزب الله: ردنا على السعودية سيكون حاسما.. أنتم الإرهاب ونحن المقاومة

هاجم نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، المملكة العربية السعودية، مخاطبا الرياض بالقول "أنتم الإرهاب ونحن المقاومة".

رئيس كازاخستان عن المظاهرات: أمرت بالقتل دون سابق إنذار

قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إنه أعطى الأمر لقوات الأمن "بالقتل دون سابق إنذار" بينما تحاول القوات قمع الاحتجاجات العنيفة التي خلفت العشرات من القتلى في الجمهورية السوفيتية السابقة. واندلعت شرارة الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

شرب ورقص وسجائر إلكترونية.. هكذا أقام مؤثرون كنديون حفلة على متن طائرة وشركات طيران ترفض إعادتهم

رصدت مقاطع فيديو مجموعة من الأشخاص يرقصون ويشربون ويدخنون السجائر الإلكترونية بدون كمامات على متن رحلة متجهة من كندا إلى المكسيك.

فيروس كورونا يضرب الهند بقوة.. أكثر من 100 ألف إصابة جديدة

أبلغت وزارة الصحة الهندية عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 يوم الجمعة، بزيادة تربو عن 5 أضعاف في الحالات خلال 7 أيام والأعلى منذ يونيو من العام الماضي.