من إطلاق سراح الأميرة السعودية بسمة بنت سعود، ووفاة الشاعر الإيراني السجين بكتاش آبتين، وغضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة في جازان، وإحباط رئيس أوكرانيا من موقف بايدن من غزو روسي محتمل لبلاده، وصولا إلى إحصاء بريطانيا أكثر من 150 ألف وفاة جراء كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أطلقت السلطات السعودية سراح الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وابنتها سهود الشريف، حسبما أكد مستشارها القانوني، هنري إسترامانت، لموقع CNN بالعربية.

توفي الشاعر والمخرج الوثائقي الإيراني، بكتاش آبتين، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و ارتكاب "أعمال ضد الأمن القومي"، رهن الاعتقال في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 48 عامًا، حسبما غردت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة.

تداول مغردون مقطع فيديو لما قالوا إنه "تعري" فرقة راقصة في مهرجان "شتاء جازان" في السعودية، ما أسفر عن توجيه أمير المنطقة بفتج تحقيق بالأمر.

شكرت أوكرانيا الولايات المتحدة على دعمها وسط التهديدات بغزو روسي لها، بينما تسود علامات الإحباط في كييف، لا سيما بعد مكالمة الرئيس جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.. ماذا دار خلالها؟

توفي أكثر من 150 ألف شخص حتى الآن في المملكة المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الحكومية يوم السبت.