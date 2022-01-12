من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني بتجنيد مواطنات إسرائيليات لاستهداف الدولة، إلى إنهاء حكم مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، المواجهة عند الدقيقة 89.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بينيت: أحبطنا محاولة الحرس الثوري تجنيد إسرائيليات.. نخوض معركة ضد إيران

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني بتجنيد مواطنات إسرائيليات لاستهداف الدولة، داعيا مواطنيه إلى "اليقظة" في التعامل مع دعوات التجنيد من إيران.



الاتفاق على 4 نقاط بالبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي والصين

توصل مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الصينية على اتفاق مكون من 4 نقاط وذلك عقب اجتماع بين نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ووانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في الصين.



مباراة أقل من 90 دقيقة.. تصرف غريب من حكم زامبي في مباراة تونس ومالي

في حادثة غريبة من نوعها، أنهى حكم مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، المواجهة عند الدقيقة 89 في تصرف أثار احتجاجات واسعة من جانب لاعبي تونس والجهاز الفني الخاص بالمنتخب التونسي.



ريم الهاشمي لـ CNN: أنجزنا ما التزمنا به في اكسبو 2020 دبي

إلى جانب التأخير بسبب جائحة فيروس كورونا، كانت هناك أيضًا تحديات لوجستية لبناء معرض إكسبو 2020 دبي في الصحراء. مذيع CNN، ريتشارد كويست، التقى بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، ليسألها عن تحديات الجائحة وجذب الزوار، وما تعلمته من الحدث العالمي شخصيًا، وما ستفعله بعد انتهاء المعرض.



مشاهد آسرة لسحر الطبيعة..الصقيع يزين أعلى قمة في الإمارات

تشكلت صفائح من الصقيع على أعلى قمة جبلية في الإمارات العربية المتحدة، أي جبل جيس، حيث شهدت الدولة واحدة من أبرد عطلات نهاية الأسبوع على مدار العام.