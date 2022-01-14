من تجهيز روسيا عملية تمويه لتبرر غزو أوكرانيا، وتفريق متظاهرين ضد الرئيس التونسي في ذكرى الثورة، وتصريحات وزير خارجية الأردن حول مدى استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع بشار الأسد وسوريا، وصولا إلى "باكسلوفيد" أمل مرضى كورونا الذي يصعب الحصول عليه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حصري لـCNN.. الاستخبارات الأمريكية: روسيا تجهز عملية تمويه لتبرر غزو أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN يوم الجمعة، إن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى قيام روسيا بتجهيز مجموعة من النشطاء لإجراء عملية تمويه زائفة في شرق أوكرانيا في محاولة لخلق ذريعة لغزو البلاد.



الأمن التونسي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد الرئيس في ذكرى الثورة

قالت وكالة الأنباء التونسية التي تديرها الدولة إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي خرجت إلى الشوارع للاحتجاج على الرئيس قيس سعيد، الجمعة.



هل يستعد الأردن لتطبيع العلاقات مع بشار الأسد وسوريا؟.. الصفدي يرد لـCNN

أوضّح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دوافع الأردن في فتح رحلات الطيران بين عمّان ودمشق، إضافة إلى تحدث العاهل الأردني، الملك عبدالله، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار إلى أن ما يحاول الأردن فعله هو "التأكد من وجود عملية سياسية جادة ستؤدي إلى إنهاء الأزمة".



مصر.. قيد أول شركة بالبورصة بـ2022.. وخبراء يعددون مزايا الطرح المرتقب

قيدت البورصة المصرية، أسهم شركة مجموعة ماكرو للمستحضرات الطبية، برأسمال مصدر 115.4 مليون جنيه (7.4 مليون دولار) موزعًا على 577.3 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، لتصبح أول شركة يتم إدراج أسهمها بسوق المال المصري في عام 2022.



"باكسلوفيد".. علاج لفيروس كورونا يقلل دخول المستشفى بنسبة 90٪.. لماذا يصعب الحصول عليه؟

"باكسلوفيد"، مضاد للفيروسات ثبت أنه يقلل إمكانية دخول مرضى "كوفيد-19" المستشفى بنسبة 90٪ تقريبًا بين أولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد، وهو مزيج من الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم وتعمل عن طريق التدخل في قدرة الفيروس على التكاثر.