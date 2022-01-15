توب 5: رفض حوثي لإطلاق "روابي".. وتسونامي جراء انفجار بركان مائي

من رفض الحوثيين دعوة مجلس الأمن الإفراج عن السفينة "روابي"، وتسونامي بسبب انفجار بركان تحت الماء، ولبناني يثير جدلا بعد ادعائه النبوة، مرورًا بحديث رافائيل نادال لـCNN عن أزمة دويوكوفيتش، وصولا إلى سر تحقيق مطور ألعاب أردني 11 مليون دولار.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رفض الحوثيون، السبت، الإفراج عن سفينة اعترضوا مسارها قبل أسبوعين، وذكروا أنها كانت "مُحملة بالأسلحة".

ضرب تسونامي أكبر جزيرة في تونغا، تونجاتابو، بعد ثوران بركان تحت الماء في جنوب المحيط الهادئ.

لا يزال تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرا على ادعاء رجل لبناني يدعى "نشأت مجد النور" للنبوة.

في حديثه لـCNN، كشف نجم التنس الإسباني رافائيل نادال عن عودته إلى المنافسات في بطولة ملبورن، وموقفه من أزمة نوفاك ديوكوفيتش مع السلطات الأسترالية، وكيف يرى البطولة في حال تمكن دويوكوفيتش من اللعب.

خلال مقابلة مع شبكة CNN حاور الزميل ريتشارد كويست، مؤسس شركة طماطم الأردنية للألعاب الإلكترونية، حسام حمّو الذي تحدث عن كيفية عمل شركته التي تعمل على ترجمة وتحويل الألعاب الألكترنية العالمية لتصبح متلائمة مع السوق في العالم العربي.