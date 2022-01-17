توب 5: قتلى في هجمات حوثية على أبوظبي.. ودعوات لعصيان مدني بالسودان

من الهجمات الحوثية على منشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ووصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات، وسقوط قتلى جدد بتظاهرات السودان وسط دعوات لعصيان مدني، وأبرز تصريحات المتحدث باسم الكرملين في حديثه لـCNN، وصولا إلى طلب الأمير هاري حراسة في زيارته القادمة لبريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

انفجار وحريق في أبوظبي ورصد طائرتين مسيرتين.. والحوثيون يعلنون عن عملية في "العمق الإماراتي"

أعلنت شرطة أبوظبي، الاثنين، عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح بالإضافة إلى حريق "بسيط" في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي

لأول مرة منذ 6 سنوات.. 3 دبلوماسيين إيرانيين في السعودية

منحت السعودية تأشيرة لثلاثة مسؤولين إيرانيين للدخول إلى أراضيها من أجل استئناف البعثة الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي بعد 6 سنوات على إغلاقها، وفق ما نشتره وكالة إسنا شبه الرسمية الإيرانية الإثنين

ارتفاع عدد قتلى تظاهرات السودان إلى 7 وسط دعوات لعصيان مدني

ارتفع عدد القتلى في السودان إلى 7 أشخاص خلال التظاهرات المناهضة للحكم العسكري في البلاد، الاثنين، فيما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تنظيم عصيان مدني.

المتحدث باسم الكرملين يوضّح لـCNN سبب وجود قوات روسيا على الحدود مع أوكرانيا

تحدث مذيع CNN، فريد زكريا، مع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن الوجود العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا.

الأمير هاري يريد دعمًا أمنيًا وحراسة في زيارته القادمة لبريطانيا.. ما السبب؟

يريد الأمير هاري المجيء إلى المملكة المتحدة، وفقًا لممثليه، لكنه لا يشعر أنه من الآمن القيام بذلك بدون دعم من الشرطة. يقول إن لديه فريقًا أمنيًا خاصًا وهو مرتاح لذلك أثناء تواجده في الولايات المتحدة، لكنه ليس كذلك عندما يكونون في المملكة المتحدة، وذلك لأنه يقول إنه يحتاج إلى دعم إضافي من الدولة بسبب التهديد هنا.