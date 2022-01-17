توب 5: قتلى في هجمات حوثية على أبوظبي.. ودعوات لعصيان مدني بالسودان

من الهجمات الحوثية على منشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ووصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات، وسقوط قتلى جدد بتظاهرات السودان وسط دعوات لعصيان مدني، وأبرز تصريحات المتحدث باسم الكرملين في حديثه لـCNN، وصولا إلى طلب الأمير هاري حراسة في زيارته القادمة لبريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يريد الأمير هاري المجيء إلى المملكة المتحدة، وفقًا لممثليه، لكنه لا يشعر أنه من الآمن القيام بذلك بدون دعم من الشرطة. يقول إن لديه فريقًا أمنيًا خاصًا وهو مرتاح لذلك أثناء تواجده في الولايات المتحدة، لكنه ليس كذلك عندما يكونون في المملكة المتحدة، وذلك لأنه يقول إنه يحتاج إلى دعم إضافي من الدولة بسبب التهديد هنا.