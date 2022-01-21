توب 5: أكثر من 100 ضحية بقصف في صعدة.. ومريم العنزي تعفو عن قاتل شقيقها

من سقوط أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح إثر غارة جوية استهدفت مركزا لحجز اللاجئين في محافظة صعدة، شمال اليمن، الجمعة، إلى توضيح وزير السياحة في زامبيا، رودني سيكومبا، فرص الاستثمار المتعددة لبلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ردت السفارة الإيرانية في إسلام أباد على افتتاحية صحيفة DAWN الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية، حول الهجوم الذي شنه الحوثيون اليمنيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، منهم شخص باكستاني الجنسية.