توب 5: أكثر من 100 ضحية بقصف في صعدة.. ومريم العنزي تعفو عن قاتل شقيقها

من سقوط أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح إثر غارة جوية استهدفت مركزا لحجز اللاجئين في محافظة صعدة، شمال اليمن، الجمعة، إلى توضيح وزير السياحة في زامبيا، رودني سيكومبا، فرص الاستثمار المتعددة لبلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الصليب الاحمر: أكثر من 100 ضحية بقصف على مركز حجز لاجئين في صعدة.. والحوثيون يتهمون التحالف

سقط أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح إثر غارة جوية استهدفت مركزا لحجز اللاجئين في محافظة صعدة، شمال اليمن، الجمعة، حسبما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

السعودية.. مريم العنزي تثير تفاعلا بعد تسجيل صوتي للحظة العفو عن قاتل أخيها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تحمل تسجيلا صوتيا للحظة إعلان السعودية مريم العنزي العفو عن قاتل شقيقها وسط تفاعل واسع.

إيران ترد على اتهامات حول دورها في هجوم الحوثيين على أبوظبي

ردت السفارة الإيرانية في إسلام أباد على افتتاحية صحيفة DAWN الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية، حول الهجوم الذي شنه الحوثيون اليمنيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، منهم شخص باكستاني الجنسية.

لافروف بعد سؤال من مذيع شبكتنا: على الخارجية الأمريكية تحليل مدى إنصاف معلومات CNN ودقة حقائقها

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعه بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن على الخارجية الأمريكية أن تحلل مدى إنصاف CNN في عرض معلوماتها ودقة الحقائق التي تستعرضها.

ما هي فرص الاستثمار مع الخليج؟.. وزير سياحة زامبيا يوضح لـCNN

أوضح وزير السياحة في زامبيا، رودني سيكومبا، فرص الاستثمار المتعددة لبلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي ملقيا الضوء على المميزات التي تتمتع بها بلاده والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.