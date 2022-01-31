من اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين، وزيارة وزير خارجية عُمان الأولى إلى سوريا، واجتماع عاصف في مجلس الأمن بسبب أوكرانيا، مرورًا برفض مراهق عرض مالي من إيلون ماسك، وصولا إلى انتحار ملكة جمال أمريكا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المتمركزون في اليمن والمدعومون من قبل إيران، حيث قالت إن شظايا ذلك الصاروخ سقطت خارج مناطق سكنية، لذلك لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
التقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش زيارته إلى العاصمة السورية الاثنين، في غضون مساع للتقارب وعودتها إلى محطيها الإقليمي، بعد أكثر من عقد تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.