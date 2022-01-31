من اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين، وزيارة وزير خارجية عُمان الأولى إلى سوريا، واجتماع عاصف في مجلس الأمن بسبب أوكرانيا، مرورًا برفض مراهق عرض مالي من إيلون ماسك، وصولا إلى انتحار ملكة جمال أمريكا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ثالث محاولة في شهر.. كل ما قد تود معرفته عن اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المتمركزون في اليمن والمدعومون من قبل إيران، حيث قالت إن شظايا ذلك الصاروخ سقطت خارج مناطق سكنية، لذلك لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وزير خارجية عُمان يجري أول زيارة إلى سوريا.. والأسد: متغيرات المنطقة تتطلب مقاربة سياسية

التقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش زيارته إلى العاصمة السورية الاثنين، في غضون مساع للتقارب وعودتها إلى محطيها الإقليمي، بعد أكثر من عقد تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.

مواجهة بين مندوبي أمريكا وروسيا في مجلس الأمن بسبب أوكرانيا

تبادل مندوبا الولايات المتحدة وروسيا الردود الكلامية في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع على حدود أوكرانيا، الاثنين.

مراهق يرفض عرضًا ماليًا من إيلون ماسك لإغلاق حساب أنشأه لمراقبة رحلاته الخاصة

رفض جاك سويني، البالغ من العمر 19 عامًا من ولاية فلوريدا الأمريكية، عرضًا بقيمة 5000 دولار من إيلون ماسك لحذف حسابه على تويتر، الذي يتتبع طائرة الملياردير الخاصة.

انتحار ملكة جمال أمريكا.. هذا ما قالته في آخر منشور لها

أقدمت تشيسلي كريست، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، على إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق في مانهاتن وسط مدينة نيويورك.