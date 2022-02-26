توب 5: روسيا تستأنف هجومها بعد "التباطؤ".. وبيان إماراتي بشأن أوكرانيا

من إعلان روسيا استئناف هجومها على أوكرانيا "في جميع الاتجاهات"، وبيان خارجية الإمارات بشأن أوكرانيا بعد تصويتها في مجلس الأمن، وكاميرا مراقبة ترصد لحظة إصابة صاروخ أو قذيفة مبنى سكني بشكل مباشر في كييف، وصولا إلى قصة نظام سويفت "الخيار النووي" لكبح روسيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، إلى "وقف فوري للتصعيد ووقف الأعمال العدائية" في أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تلقت أوامر باستئناف هجومها "في جميع الاتجاهات"، بعد أن صدرت أوامر بوقف المفاوضات مع الحكومة الأوكرانية.

رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض مبنى سكني في كييف لهجوم يعتقد أنه نفذ بصاروخ أو قذيفة، حيث استيقظ السكان في العاصمة الأوكرانية على هذا المشهد المرعب، حيث تضرر المبنى السكني جراء ما وصفها وزير الخارجية الأوكراني بضربة صاروخية روسية.

قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، إن هناك 40 مليون مواطن في أوكرانيا ممن لن يتسامح مع الغزو الروسي الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.

ناقش القادة الأوروبيون ما وصفه البعض بـ"الخيار النووي" والذي يقضي بحظر روسيا من شبكة "SWIFT" البنكية التي تربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم، بعد اجتياحها أوكرانيا.