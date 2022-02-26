"ما قد لا يفهمه بوتين في أوكرانيا".. سيناتور أمريكي يوضح لـCNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، إن هناك 40 مليون مواطن في أوكرانيا ممن لن يتسامح مع الغزو الروسي الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.

جاء ذلك في مقابلة للسيناتور مع CNN حيث قال: "أنا قلق على سلامته وحياته (الرئيس الأوكراني)، لكني أريد أيضًا أن أحيي روحه الوطنية.. كنت مؤخرًا في مؤتمر ميونيخ، لكنني التقيت أيضًا برئيس بلدية كييف، وهو قس سابق، وجندي سابق، يتمتع بروح قتالية.. هذا ما لا يبدو أن بوتين يفهمه، هناك 40 مليون شخص في أوكرانيا وهم شعب فخور. ولن يتسامحوا مع احتلال بوتين وروسيا".

وأضاف: "نعم، يمكن لبوتين أن يتقدم إلى كييف ولكن من أجل تحقيق هدفه، يتوجب عليه المحافظة عليه (مكتسباته) وأن يحاول الاحتفاظ بذلك إلى الأبد.. والحقيقة أننا سندعم المقاومة الأوكرانية.. وفي نهاية المطاف سيطرد الأوكرانيون بوتين.."

وتابع قائلا: "أتوقع أن يعلن البيت الأبيض قريبًا فرض عقوبات مباشرة على فلاديمير بوتين، بالانضمام إلى حلفائنا الأوروبيين، العقوبات التي فرضها الرئيس (بايدن) هي عقوبات شديدة على بوتين والاقتصاد الروسي، والخبر السار هو أننا نقوم بها بالتنسيق مع حلفائنا، ليس فقط الحلفاء الأوروبيون، ولكن الآسيويين أيضًا.. هذه ضربة قوية".