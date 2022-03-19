من مطالب بوتين لأوكرانيا قبل الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتقديرات غربية عن تصميم بوتين على اجتياح كامل أوكرانيا، ورد أمريكا على زيارة بشار الأسد إلى الإمارات، مرورًا بحسن نصرالله وتعليقه على تقارير عن وجود مقاتلين من حزب الله في أوكرانيا، وصولا إلى إحصاءات عن أكثر الدول العربية شراءً للأسلحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عدة قضايا لتحقيق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، وفقًا لمتحدث باسم الرئاسة التركية.

دعا الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية، للسماح بالخروج الآمن للناس هناك.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن شعورها بـ"خيبة أمل وانزعاج عميقين" من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من يوم الجمعة.

وصف حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة، التقارير التي أفادت بمشاركة ‏مقاتلين وخبراء عسكريين من حزب الله بالقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا بأنها "مجرد شائعات ‏وأكاذيب".

كشف تقرير "الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة" الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" في مارس/ آذار من هذا العام بأن واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة قد ارتفعت بنسبة 2.8٪ خلال 2017-2021 مقارنة بمستويات فترة 2012-2016.