من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وردود الفعل عليه، إلى قرار القضاء التركي بإحالة قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي للسعودية، وتوصل لبنان إلى اتفاق مبدئي للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الخميس، أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني "محاولة يائسة" لإعادة ترتيب صفوف من وصفهم بـ"المرتزقة"، متهما دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بالدفع نحو التصعيد.
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، مشيرا إلى أن الاتفاق ينتظر موافقة نهائية من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
منذ بداية الجائحة، لاحظ الأطباء أنّ الإصابة بالمرض الشديد جراء "كوفيد-19"، الذي يستوجب استشفاء المرضى ووضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي لمعاناتهم من التمزّق الرئوي، لم يتسبّب بها مباشرة الفيروس ذاته، إنما جرّاء ردود فعل مناعية مفرطة أطلقها