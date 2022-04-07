من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وردود الفعل عليه، إلى قرار القضاء التركي بإحالة قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي للسعودية، وتوصل لبنان إلى اتفاق مبدئي للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الحوثيون عن "مجلس القيادة الرئاسي": "إعادة تدوير للمرتزقة".. و"دول العدوان" تدفع نحو التصعيد

اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الخميس، أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني "محاولة يائسة" لإعادة ترتيب صفوف من وصفهم بـ"المرتزقة"، متهما دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بالدفع نحو التصعيد.

خديجة جنكيز لـCNN بعد إحالة قضية خاشقجي من تركيا للسعودية: أناضل بمفردي من أجل العدالة

قالت خديجة جنكيز، لشبكة CNN، إنها ستستأنف في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، بعد قرار القضاء التركي إحالة القضية إلى السعودية، مؤكدة أنها تشعر بالوحدة لكنها ستناضل من أجل تحقيق العدالة.

لبنان يتوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، مشيرا إلى أن الاتفاق ينتظر موافقة نهائية من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

قائمة أقوى جوازات السفر في العالم.. هكذا تأثرّت بالغزو الروسي لأوكرانيا

أرخى إغلاق المجال الجوي بثقله على حريات السفر العالمي، جرّاء العدوان العسكري الروسي، وفتح الحدود أمام اللاجئين الأوكرانيين، بحسب أحدث البيانات المتوافقة مع الجوازات الأكثر ملاءمة للسفر في العالم.

دراسة تكشف.. كيف يمكن لعدوى فيروس كورونا أن تسبب التهابًا هائلاً في الجسم؟

منذ بداية الجائحة، لاحظ الأطباء أنّ الإصابة بالمرض الشديد جراء "كوفيد-19"، الذي يستوجب استشفاء المرضى ووضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي لمعاناتهم من التمزّق الرئوي، لم يتسبّب بها مباشرة الفيروس ذاته، إنما جرّاء ردود فعل مناعية مفرطة أطلقها