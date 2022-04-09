من إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج لمناسك العام 2022 إلى مليون حاج، إلى سفر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، ومنها إلى بحث وزيري خارجية إيران والإمارات تطوير العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، رفع عدد الحجاج لمناسك العام 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

يغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بلاده، الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ذكر مسؤولون بحلف شمال الأطلسي "الناتو" أن فنلندا والسويد قد تنضمان إلى الحلف قريبًا، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب موسكو وستؤكد خطأ روسيا الاستراتيجي في غزو أوكرانيا.

قال مسؤول أوروبي إن حوالي ربع القوات الروسية المشاركة في غزو أوكرانيا "غير صالح للعمل فعليًا" في أعقاب ما تواجه من خسائر فادحة، وسوء الخدمات اللوجستية والدعم.