توب 5: اتصال بوتين بمحمد بن سلمان.. وروسيا تحظر دخول جونسون أراضيها

من اتصال الرئيس الروسي بولي العهد السعودي لبحث العلاقات الثنائية وأزمة أوكرانيا، إلى إعلان روسيا حظر دخول بوريس جونسون ووزراء بريطانيين إلى أراضيها، ومنها إلى إجراء الصين مناورات عسكرية ضخمة قرب تايوان تزامنًا مع زيارة وفد أمريكي يضم أعضاء من الكونغرس عن الحزبين في تايبيه… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون و وزراء بحكومته إلى أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها لندن بحق مسؤولين روس.

أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة قرب تايوان، تزامنًا مع زيارة وفد أمريكي يضم أعضاء من الكونغرس عن الحزبين في تايبيه، وأجرى المشرعون اجتماعًا مع الرئيسة التايوانية، تساي إنغ وين.

حذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى، الجمعة، من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السُّنة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالِم الدّين في المجتمع، مؤكدا دعمه الإبداع المُستنير الواعي.

قام الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية، وذلك وفقًا للمتحدث باسم الزوجين الذي قال إنهما توقفا في المملكة المتحدة في طريقهما إلى لاهاي لحضور ألعاب "إنفيكتس غيمز."