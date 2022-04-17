توب 5: بابا الفاتيكان: لا معنى لحرب أوكرانيا.. والمؤبد لمحمود عزت

من دعوة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى السلام في أوكرانيا، التي قال إنها جُرّت إلى "حرب قاسية لا معنى لها"، إلى معاقبة محكمة مصرية القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في مصر، محمود عزت، بحكمها عليه بالسجن المؤبد، ضمن إعادة محاكمته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وكذلك تهديد وزارة الدفاع الروسية بـ"القضاء" على جنود المقاومة الذين ما زالوا يقاتلون في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب غرب أوكرانيا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إن العالم يحيي "عيد فصح الحرب"، ودعا إلى السلام في أوكرانيا، التي قال إنها جُرّت إلى "حرب قاسية لا معنى لها".

عاقبت محكمة مصرية القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في مصر، محمود عزت، بحكمها عليه بالسجن المؤبد، ضمن إعادة محاكمته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

هدّدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بـ"القضاء" على جنود المقاومة الذين ما زالوا يقاتلون في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب غرب أوكرانيا، حيث أكدت أنه تم تجاهل الإنذار النهائي الذي يطالبهم باستسلامهم.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتقد أن بلاده ستفوز في الحرب مع روسيا، مُشيرًا إلى أن الشعب هو من يلهمه لمواصلة الصمود في ظل الظروف العصيبة الحالية.

تقول كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يوم السبت. تزعم كوريا الشمالية أنها كانت سلاحًا تكتيكيًا جديدًا موجهًا.



