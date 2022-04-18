من حرق المصحف والاحتجاجات والشغب في السويد إلى مطالبة برلمان الأردن بطرد سفير إسرائيل، واعتماد حكومة الإمارات تعديلات دخول وإقامات الأجانب للزائرين والمقيمين، مرورًا بالخطر الأكبر الذي "لا يتحدث عنه أحد" حاليًا على الاقتصاد العالمي، وصولا إلى عُماني خطف الأنفاس خلال نزوله الفالق الصخري العظيم في جبل شمس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حرق المصحف واحتجاجات وشغب في السويد.. ماذا حدث في عطلة نهاية الأسبوع؟

أدانت دول عربية حرق القرآن على يد زعيم سياسي دنماركي يميني متطرف، واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء جنوب السويد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث خرج محتجون مضادون إلى الشوارع احتجاجًا على مظاهرة مناهضة للمسلمين.

برلمان الأردن يطالب بطرد سفير إسرائيل.. وعبدالله الثاني يتصل بالسيسي وتميم ومحمد بن زايد

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، عدة اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء عرب وأوروبيين، في ظل تصاعد المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس.

للزائرين والمقيمين.. حكومة الإمارات تعتمد تعديلات دخول وإقامات الأجانب

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاتها بهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة للعيش والعمل والاستثمار

"لا يتحدث عنه أحد".. ما الخطر الأكبر حاليًا على الاقتصاد العالمي؟

يخضع ما يقارب 400 مليون شخص في 45 مدينة في الصين للإغلاق الكامل أو الجزئي كجزء من سياسة الصين الصارمة لمواجهة انتشار كورونا. وفقًا لبيانات من نومورا القابضة، فإنهم يمثلون معًا 40٪، أو 7.2 تريليون دولار، من الناتج المحلي الإجمالي السنوي

عُماني يخطف الأنفاس خلال نزوله الفالق الصخري العظيم في جبل شمس

هل تحب أن تعيش تجربة تزيد إلى حد هائل مستوى الأدرينالين لديك، إذا سنحت لك الفرصة؟ ستعرف جواب المرشد السياحي العُماني، محمد الهادي، على الفور عند مشاهدته معلقًا بحبل على ارتفاع 150 مترًا في جبل شمس.