من الجدل حول "المسودة المسربة" للمحكمة العليا الأمريكية بشأن حق الإجهاض، وسيناريوهات إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في 9 مايو، وأزمة الغذاء التي أثارتها الحرب الروسية وسر عدم وصولها دول الخليج بعد، مرورًا بقرار تركي آل الشيخ الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي، وصولا إلى استعادة لعصر أمريكا الذهبي في سحر "ميت غالا"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، إن المحكمة ستحقق في إصدار مسودة رأي من شأنها إسقاط حكم يؤكد حق المرأة في الإجهاض في القضية المعروفة باسم "رو ضد وايد"، ووصف الواقعة بأنها "خرق فردي وفاضح للثقة".

في يوم التاسع من شهر مايو/أيار، المعروف باسم "يوم النصر" في روسيا، حيث يتم إحياء ذكرى إلحاق البلاد الهزيمة بالنازيين في عام 1945، قد يتم إعلان الحرب على أوكرانيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وغربيين. وتوضح ناتاشا برتراند مراسلة CNN في البيت الأبيض في تقريرها، ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل هجوم روسيا على أوكرانيا.

عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة غذاء دولية، تضرر بعض المستوردين في الشرق الأوسط بشكل خاص، يكافح لبنان الممزق اقتصاديًا لتجنب أزمة الخبز، ويعاني اليمن الذي مزقته الحرب بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، ومصر، التي استوردت العام الماضي

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء، أنه سيبتعد عن حساباته على مواقع التواصل الاحتماعي بهدف "الراحة"

يُعتبر حفل "ميت غالا" ليلة مميزة للأزياء، حيث يرتدي المشاهير ملابس مثيرة ومدهشة، ويسيروا بها على السجادة الحمراء.