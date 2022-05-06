توب 5.. التحالف يفرج عن أسرى للحوثيين.. وفنلندا تستعد للانضمام للناتو

من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن عدد أسرى الحوثيين، واستعداد فنلندا لحرب محتملة مع روسيا قبل قرار انضمامها للناتو، إلى إدراج اسم عشيقة بوتين بقائمة العقوبات الأوروبية، وصولًا إلى رد محمد صلاح على وصف مباراة ليفربول وريال مدريد بـ"الثأرية"… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، عن عدد أسرى الحوثيين الذين أفرج عنهم مؤخرا وتم نقلهم إلى الأراضي اليمنية، وأرسلهم عبر طائرتين

في غضون أيام قليلة، ستقرر فنلندا ما إذا كانت ستنضم إلى الناتو ويستعد جيشها بالفعل في حالة تهديد روسيا بالحرب. هذه التدريبات السنوية هذا العام أضيفت مع مزيد من الاستعجال، حرب روسيا في أوكرانيا دفعت فنلندا إلى التفكير في الانضمام إلى الناتو.

أدرجت ألينا كابيفا، وهي الفتاة التي تربطها علاقة عاطفية مزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقائمة الحزمة السادسة المقترحة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقًا لمصدرين دبلوماسيين أوروبيين.

وصف اللاعب المصري نلادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الجمعة، المواجهة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"الثأرية".

تشيسلي كريست، ملكة جمال أمريكا لعام 2019 ومراسلة برنامج Extra، تُوفيت عن عمر يناهز 30 عامًا. خلال إحدى حلقات برنامج Red Table Talk، أكدت والدة كريست أهمية الصحة النفسية.