من تبادل مسؤولي الأردن وإسرائيل التصريحات بسبب الوضع في القدس، وقبول استقالة حكومة الكويت، وشهادات نشطاء سعوديين عن منع السفر، ومدى قدرة دول الشرق الأوسط على إنقاذ أوروبا إذا أوقفت النفط الروسي، ورد إيلون ماسك على سعودي دعاه "للاعتراف بوجود خالق عظيم"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن "تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة سيؤدي حتمًا إلى تصعيد التوتر والغضب" في القدس.

قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، استقالة رئيس الحكومة الكويتي، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، الثلاثاء.

نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) شهادات نشطاء سعوديين عن قرارات منع السفر بالمملكة العربية السعودية وتأثيرها عليهم وعلى أفراد أسرهم، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها، بعنوان "#فكوا_قيود_السفر"، لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء وكتاب وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

بينما تحاول أوروبا إحباط جهود موسكو الحربية في أوكرانيا من خلال إبعاد نفسها عن النفط الروسي، يبدو أن دول الشرق الأوسط هي المنتج الوحيد الذي لديه القدرة الكافية على التعويض.

علق محمد المسحل، اللاعب السابق في فريق الاتفاق السعودي، على تغريدة للملياردير إيلون ماسك عن "الموت في ظروف غامضة"، داعيا إياه "الاعتراف بوجود خالق عظيم لهذا العالم".