بينما تستعرض الصين وكوريا الشمالية عضلاتهما العسكرية في المنطق، يوضح مراسل CNN، بليك إيسيغ، عبر هذا الفيديو، كيف تحاول الولايات المتحدة رسم خط رادع ضد بكين وبيونغ يانغ.

فخلال الأشهر العديدة الماضية، أجرت مجموعة حاملة الطائرات البحرية الأمريكية الثالثة - بقيادة السفينة الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن، والمسلحة بجناح المقاتلات الأكثر تقدمًا في البحرية الأمريكية - تدريبات مشتركة مع حلفاء مثل اليابان، وقامت بدوريات في مياه المحيط الهادئ.

تجلب حاملة الطائرات هذه قوة نيران هائلة إلى المنطقة، هدفها هو إظهار القوة وزيادة الأمن والعمل كرادع، لدول مثل الصين وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، إذا فشل هذا الردع، أكد قائد المجموعة، الأدميرال ج. أندرسون، "فإن مهمتنا هي القتال والفوز". نتيجة لا يريدها أحد، ولكن يجب على الجيش الأمريكي وحلفائه الاستعداد لها.