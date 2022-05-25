من رد مسؤول سعودي على سؤال عن إلغاء قوانين حظر الكحول، وتحقيق لـCNN يكشف دليلا جديدًا يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد، وحادث إطلاق نار دموي في تكساس وتصريحات بايدن بشأن الحادث، وصولا إلى رئيس برشلونة الذي وصف عقود باريس سان جيرمان بـ"العبودية" بعد بـ"خطف" مبابي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان حول الفرق بين أمريكا والصين بنظر بلاده.

ردت مساعدة وزير السياحة السعودية، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، على سؤال حول مدى صحة ما أثارته تقارير عن عزم المملكة إلغاء حظر شرب المواد الكحولية على أراضيها.

"كانوا يطلقون النار مباشرة على الصحفيين"، هذه هي الكلمات التي قالها أحد شهود العيان في إطلاق النار على الصحفية المخضرمة، شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين بالضفة الغربية. بعد أسبوعين تقريبًا، عثرت شبكة CNN على أدلة فيديو وشهود عيان جدد تقترح قيام القوات الإسرائيلية بشن هجوم استهداف.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن حزنه على "الخسائر الفادحة في الأرواح" بعد مقتل 18 طالبًا وشخصًا في حادث إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية.

شن رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الأربعاء، انتقادا لاذعا لباريس سان جيرمان الفرنسي بعد تجديد الثاني عقد لاعبه كيليان مبابي واصفا الأمر بعملية "الخطف"، واتهم اللاعبين الذين وقعون لباريس بقبول "العبودية" مقابل المال