لقي ما لا يقل عن 33 شخصًا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل، وفقًا للدفاع المدني للولاية.

في بيان صدر يوم السبت، قال الدفاع المدني في بيرنامبوكو إنه تم تسجيل 28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، قُتل 19 منهم في أعقاب انهيار أرضي في منطقة ريسيفي الكبرى.

ويقول مسؤولون إن المنطقة تعاني من كميات كبيرة من الأمطار.

سجلت بعض المناطق هطول أمطار خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من الحجم الإجمالي المتوقع لشهر مايو/أيار.

وحث الدفاع المدني سكان المناطق المعرضة بشدة للانهيارات الأرضية على البحث عن أماكن أكثر أمانًا حتى انخفاض هطول الأمطار.

نزح 765 شخصًا على الأقل في بيرنامبوكو بعد هطول أمطار غزيرة، وفقًا للمسؤولين.

في عاصمة الولاية ريسيفي، المدارس مفتوحة لإيواء العائلات التي ليس لديها أي مكان تذهب إليه، وفقًا لما ذكره عمدة مدينة ريسيفي جواو كامبوس.

شاركت شبكة CNN Brasil المتعاونة مع شبكة CNN مقاطع فيديو تُظهر الفيضانات والأمطار في ولاية بيرنامبوكو.