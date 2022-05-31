ما هو الجوع وما الذي يؤثر على الأمن الغذائي؟.. مسؤول WFP يوضح لـCNN

عرّف مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" بدبي وممثل البرنامج بدول مجلس التعاون الخليجي، مفهوم الجوع في مقابلة مع CNN بالعربية ضمن سلسلة تلقي الضوء على التحديات التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص لتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار يحيى إلى أن المجتمعات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي المزمن عادة ما تكون فقيرة ولا تتمكن من توفير الطعام لنفسها ليوم أو يومين، ولا تملك إمكانية تناول 3 وجبات يوميًا، منهم 800 مليون شخص في العالم يعانون هذا النوع من الجوع.

وتابع بالقول "هناك نوع آخر أشد حدة، نصفه بانعدام الأمن الغذائي الحاد، سببه عوامل فجائية مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، حيث يفقدون فجأة طريقة الوصول إلى الغذاء".

وأكّد يحيى وجود 276 مليون شخص الآن ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي.