من تأكيد مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن واشنطن مستعدة لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع السعودية وتجاوز قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، إلى وفاة الرسام الأسطوري رنان لوري عن عمر يناهز 90 عامًا، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إعادة ضبط العلاقات مع السعودية.. بايدن مستعد لـ"تجاوز" مقتل خاشقجي وهذا ما سيفعله عند لقاء محمد بن سلمان

أكد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن واشنطن مستعدة لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع السعودية وتجاوز قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، بهدف إصلاح العلاقات بين واشنطن والرياض.



في إحدى أطول القضايا بتارخ فرنسا.. هذه توصيات الادعاء بحق 20 متهما بهجمات 2015 الإرهابية

أعلن الادعاء العام الفرنسي، الجمعة، توصياته بشان الأحكام اللازمة بحق 20 شخصا مثل 14 منهم حضوريا أمام المحكمة بتهمة مشاركتهم في هجمات نوفمبر/تشرين ثاني الإرهابية عام 2015 في العاصمة الفرنسية، باريس، بما في ذلك حكم بالسجن مدى الحياة على للناجي الوحيد من الخلية المتهمة بتنفيذ الهجوم، صالح عبدالسلام.



وسط أنباء عن ضربة إسرائيلية لمخازن أسلحة إيرانية.. سوريا تعلق حركة الطيران في مطار دمشق الدولي

أعلنت وزارة النقل السورية، الجمعة، تعليق الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، بسبب "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، في حين أكد عضو هيئة المصالحة السورية، عمر رحمون، أن سبب تعليق الرحلات يعود لقصف إسرائيلي استهدف المهبط الرئيسي للمطار.



مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـCNN: تصرفات إيران قد توجه "ضربة قاضية" للاتفاق النووي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن تصرفات إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي قد توجه "ضربة قاضية" لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها في عام 2015، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة إحياء الاتفاقية في الأسابيع الـ3 أو الـ4 القادمة قبل أن يصبح الوضع خطرًا.



ولد في مصر.. وفاة رنان لوري أحد أشهر رسامي الكاريكاتير في العالم

توفي الرسام الأسطوري رنان لوري الليلة الماضية عن عمر يناهز 90 عامًا ، وهو مواطن إسرائيلي أمريكي ولد في مصر ، وقد نشر أول أعماله، كتاب عن الرسوم المتحركة عندما كان في العشرين من عمره وواصل الرسم في مجلة لايف.