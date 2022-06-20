توب 5: ملامح "الحلف الجوي" بالشرق الأوسط.. ومأساة فتاة جامعة المنصورة

من مأزق التحالف الحكومي في إسرائيل بعد الموافقة على حل الكنيست، ومعضلة الأكراد بين تركيا والسويد الراغبة في عضوية الناتو، ووزير دفاع إسرائيل يتحدث عن حلف دفاعي جوي تسعى بلاده لتشكيله بالشرق الأوسط، مرورًا برد ضاحي خلفان على منتقدي خطط "التقشف"، وصولا لمأساة ذبح طالب مصري زميلته بسكين أمام الجامعة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

يواجه التحالف الحكومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مأزقا كبيرًا يهدد بانهياره في ظل أزمة الانشقاقات داخل حزبه، وسط استعدادات لذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في غضون 3 سنوات.

بعد أسابيع من تقديم الطلب، لا تزال خطط السويد للانضمام إلى الناتو في طي النسيان بفضل تركيا، التي تدعي أن الانفصاليين الأكراد يعملون من الدولة الاسكندنافية. تتمسك أنقرة بتسليم سويديين من أصول كردية مقابل موافقتها على انضمام ستوكهولم للناتو، بينما يرى الأكراد أن هذه العضوية تجعلهم يشعرون بأي شيء عدا عن الأمان.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل تعمل حاليًا مع شركاء إقليميين من أجل بناء تحالف عسكري جوي تقوده الولايات المتحدة.

دافع نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الإثنين، عن رؤيته بشأن ضرورة اتباع "سياسة التقشف" في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مؤكدا أن الإماراتيين سيبقون راضيين عن حكامهم حتى لو عادوا إلى "عهد التمر".

ألقت السلطات المصرية القبض على طالب قتل زميلته بسكين أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة في دلتا مصر، الاثنين.