توب 5: اقتحام قصر الرئاسة في سريلانكا.. وأنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون

من احتجاجات سيريلانكا واقتحام القصر الرئاسي، وتخصيص الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد بالقدس، وخطبة محمد العيسى في وقفة عرفات في وجود عناصر الأمن، مرورًا بخسارة التونسية أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وصولا إلى إعلان براد بيت إصابته بـ"عمى التعرف على الوجوه"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تجمع أكثر من 100 ألف شخص بالقرب من قصر الرئيس السيريلانكي بالعاصمة، كولومبو، مع المزيد من المسيرات من خارج المدينة، مطالبين باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكس.

أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حجم الحضور الكبير لخطبة يوم عرفة في مسجد نمرة التي ألقاها محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الأمر الذي أثار تفاعلا.

صنعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التاريخ، وفازت بلقب أول غراند سلام فردي في بطولة ويمبلدون، السبت.

أعلن الممثل براد بيت، الحائز على جائزات، أنه يعاني من “عمى التعرف على الوجوه“، وهو اضطراب عصبي يقول إنه كان يعاني منه ولكن لم يتم تشخيصه رسميًا. ما هو المرض؟ وما آثاره على من يصيبه؟