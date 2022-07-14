توب 5.. بايدن يوضح سبب زيارته للمملكة.. وعرض سعودي لرونالدو

من امتناع بايدن عن الالتزام بمناقشة قضية خاشقجي في السعودية، إلى المقابلة الحصرية مع خالد الجبري التي قال فيها إن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي وصولًا الى عرض سعودي لكريستيانو رونالدو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن معلقًا على سؤال طرح بشأن رحلته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية ، إنه "دائمًا" يتحدث عن مسألة حقوق الإنسان، مضيفًا أن موقفه بشأن ملف الصحفي السعودي جمال خاشقجي "كان واضحًا جدًا"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائلي، يائير لابيد.