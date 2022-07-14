توب 5.. بايدن يوضح سبب زيارته للمملكة.. وعرض سعودي لرونالدو

من امتناع بايدن عن الالتزام بمناقشة قضية خاشقجي في السعودية، إلى المقابلة الحصرية مع خالد الجبري التي قال فيها إن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي وصولًا الى عرض سعودي لكريستيانو رونالدو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بايدن يمتنع عن الالتزام بمناقشة قضية خاشقجي في السعودية ويوضح سبب زيارته إلى المملكة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن معلقًا على سؤال طرح بشأن رحلته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية ، إنه "دائمًا" يتحدث عن مسألة حقوق الإنسان، مضيفًا أن موقفه بشأن ملف الصحفي السعودي جمال خاشقجي "كان واضحًا جدًا"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائلي، يائير لابيد.

خالد الجبري لـCNN بالعربية: يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي و"الحديث في الماضي نقصان عقل"

تحدث خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، في مقابلة حصرية لموقع CNN بالعربية، تطرق فيها إلى التسوية لإنهاء المعركة القانونية مقابل الإفراج عن شقيقيه عمر وسارة.

السعودية.. تفاعل على قتل امرأة لمصري صيدلاني.. ونائب: لمجرد خلاف حول دواء

عقّب النائب المصري، مصطفى بكري على حادثة مقتل مواطن مصري يعمل صيدلانيًا في المملكة العربية السعودية، وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

عرض سعودي لكريستيانو رونالدو.. مصدر يكشف لـCNN قيمة الراتب السنوي وموقف اللاعب من الانتقال

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضًا من السعودية بقيمة 300 مليون يورو (300 مليون دولار) للانضمام إلى صفوف الفريق، وفق ما كشفه مصدر في CNN البرتغال التابعة لـشبكتنا، الخميس.

مشهد من فيديو يدفع مذيع CNN للضحك بشكل هستيري خلال بث على الهواء

تسبب مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، لأسود البحر وهي تطارد مرتادي الشواطئ في سان دييغو، بعدم تمالك فيكتور بلاكويل مذيع CNN، لنفسه عن الضحك على الهواء مباشرة.