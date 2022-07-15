توب 5: بايدن في السعودية.. وقرقاش: لسنا مع حلف ضد إيران

من وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة في واشنطن، إلى تأكيد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أن بلاده ضد أي تحالف عسكري في المنطقة يستهدف إيران، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بايدن يصل إلى السعودية للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيسا.. وهذا مكان لقائه بالملك وولي عهده

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة في واشنطن



قرقاش لـCNN: نحن ضد أي تحالف عسكري يستهدف إيران وسنرسل سفيرًا إلى طهران

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أن بلاده ضد أي تحالف عسكري في المنطقة يستهدف إيران، حسبما أكد لمذيعة CNN، بيكي أندرسون.



"سلام بالقبضة" وابتسامة خفيفة.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي للرئيس الأمريكي في جدة

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بقصر السلام في مدينة جدة.



رغم الحديث عن "بروتوكولات كورونا" خلال الزيارة.. بايدن يصافح العاهل السعودي

صافح الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل لقائهما معًا، الجمعة في قصر السلام، وذلك بعد أن اكتفى بالسلام بـ"القبضة" على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



أمينة بكر لـCNN: بايدن بحاجة إلى دول الخليج وعليه أن يدعم طموحات قياداتها الشابة

تحدثت نائب رئيس مكتب إنيرجي إنتليجنس في دبي، أمينة بكر، مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية، وتطرقت إلى حاجة الولايات المتحدة إلى دول الخليج وسط أزمة الطاقة التي يمر بها العالم.