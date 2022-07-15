توب 5: بايدن في السعودية.. وقرقاش: لسنا مع حلف ضد إيران

من وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة في واشنطن، إلى تأكيد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أن بلاده ضد أي تحالف عسكري في المنطقة يستهدف إيران، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تحدثت نائب رئيس مكتب إنيرجي إنتليجنس في دبي، أمينة بكر، مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية، وتطرقت إلى حاجة الولايات المتحدة إلى دول الخليج وسط أزمة الطاقة التي يمر بها العالم.