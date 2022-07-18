من انتقادات السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز لزيارة بايدن إلى السعودية، وموقف الرئيس العراقي من التحالفات العربية مع إسرائيل ضد إيران، وصولا إلى مخاطر متغير "Ba.5" الجديد لفيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
هاجم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، في مقابلة مع قناة ABC الإخبارية الأمريكية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن "هذا النوع من الحكومات لا يجب أن يُكافأ بزيارة رئيس الولايات المتحدة"، على حد قوله.
تحدث دكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة، عن متغير "Ba.5" الجديد لفيروس كورونا، والذي أصبح المتحور السائد. وناقش فاوتشي قابلية انتقال الفيروس، ما أدى إلى زيادة عدد حالات دخول المستشفى والوفيات.