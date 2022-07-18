من انتقادات السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز لزيارة بايدن إلى السعودية، وموقف الرئيس العراقي من التحالفات العربية مع إسرائيل ضد إيران، وصولا إلى مخاطر متغير "Ba.5" الجديد لفيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بيرني ساندرز يهاجم زيارة بايدن للسعودية: لا يجب إقامة علاقات دافئة مع دكتاتورية مثل هذه

هاجم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، في مقابلة مع قناة ABC الإخبارية الأمريكية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن "هذا النوع من الحكومات لا يجب أن يُكافأ بزيارة رئيس الولايات المتحدة"، على حد قوله.



برهم صالح عن استراتيجية الاحتواء القديمة والتحالفات العربية مع إسرائيل ضد إيران: وصفة لتكرار مآسي الماضي

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، لفريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، إن دول الشرق الأوسط يجب أن تتعلم من الماضي وأن تعمل معًا من أجل الأمن والازدهار.



اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار.. الجزائر ترفع إمدادت الغاز إلى إيطاليا

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، توقيع بلاده اتفاق لتزويد إيطاليًا بـ"كميات كبيرة من الغاز" تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.



تقدم مفاوضات مصر مع صندوق النقد حول قرض جديد.. كم ستبلغ قيمته؟

وصلت مفاوضات مصر إلى مرحلة متقدمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد.



أصبح المتحور السائد لفيروس كورونا.. هل يسبب متغير "Ba.5" الجديد مرضًا أكثر حدة؟

تحدث دكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة، عن متغير "Ba.5" الجديد لفيروس كورونا، والذي أصبح المتحور السائد. وناقش فاوتشي قابلية انتقال الفيروس، ما أدى إلى زيادة عدد حالات دخول المستشفى والوفيات.