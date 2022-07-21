أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جدلًا واسعًا بسبب جملة قالها أثناء كلمة ألقاها حول المناخ. وكان الرئيس الأمريكي يتحدث في كلايمونت بولاية ديلاوير، وتطرق إلى تأثير انبعاثات النفط من المصافي وتجمع بقايا المادة على السيارات هناك.

وقال بايدن في كلمته "لقد عشت في مقدمة الطريق في مجمع سكني عندما انتقلنا إلى ديلاوير، كنت أذهب إلى مدرسة هولي روزاري الابتدائية في مقدمة الطريق، ولأن الطريق السريع من أربع حارات كان سهل الوصول إليه، كانت أمي توصلنا بالسيارة بدلًا من تمكننا من المشي، وخمنوا ماذا؟ تعرفون ما يحدث، أول ما عليك القيام به أو تشغيل ماسحات الزجاج الأمامي لتتمكن من إزالة بقع النفط من النافذة حرفيًا. ذلك كبرت أنا وعدد كبير من الأشخاص ونحن مصابون بالسرطان، ولذلك سجلت ديلاوير على مدى وقت طويل أعلى معدل إصابات بالسرطان في البلاد".