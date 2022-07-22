من توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقية "ممر الحبوب" برعاية الأمم المتحدة في إسطنبول بعدما سببت الحرب أزمة في الحبوب على مستوى العالم، إلى إعلان السعودية عن إحباط تهريب 15 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة الإسلامي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية "ممر الحبوب" برعاية الأمم المتحدة في إسطنبول

وقعت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، اتفاقية "ممر الحبوب"، برعاية الأمم المتحدة، لبدء شحن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود، بعدما سببت الحرب الروسية على أوكرانيا أزمة في الحبوب على مستوى العالم.

السعودية تعلن إحباط تهريب 15 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة في آلة لصنع الكتل الخرسانية

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط تهريب نحو 15 مليون حبة "كبتاغون" كانت مخبأة داخل آلة مستوردة لصناعة الكتل الخرسانية، في ميناء جدة الإسلامي.

إحداها غيرت مجريات التاريخ.. إليكم بعض أمراض رؤساء أمريكا التي أبقيت سرًا عن العامة

أصبح جو بايدن الذي سيبلغ من العمر 80 عامًا قبل عيد الشكر مباشرة، مع تأكيد إصابته مؤخرًا بكوفيد، الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الرؤساء الذين عانوا من مرض خطير أثناء وجودهم في المنصب.



درجات حرارة قياسية مسجلة في دول عديدة من العالم.. إليك 5 نصائح تساعدك للحفاظ على برودة الجسم

تواجه أوروبا موجة حرّ لم تشهدها قبلًا. وسجّلت دولًا عديدة مثل إيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبرتغال، درجات حرارة قياسية تعرّض حياة الناس، لاسيّما الأطفال وكبار السن، للخطر. لهذا السبب يحتاج الناس إلى إيجاد وسائل تساعدهم في الحفاظ على برودتهم خلال هذه الأيام الحارة. إليك 5 نصائح من CNN حول كيفية الحفاظ على برودة الجسم وسط ارتفاع الحرارة صيفًا.



"سياحة الانتقام" تغزو فرنسا.. ما المقصود بها وما تبعاتها على السياحة بعد الجائحة؟

تواكب CNN صناعة السياحة في فرنسا وانتعاش قطاع السفر بعد مرور عامين على جائحة فيروس كورونا. تقول وزارة السفر إن فرنسا تمثل الوجهة السياحية الأولى عالميًا، وأنّ جميع الفنادق، والمطاعم، والقوارب السياحية، والطائرات، والمتاحف، والعروض في البلاد، محجوزة بالكامل. ويطلق الناس على هذه الظاهرة مصطلح "سياحة الانتقام".