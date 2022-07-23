من قصف روسيا لميناء أوديسا الأوكراني بعد يوم من اتفاقية تصدير الحبوب، ومقتل 16 شخصًا جراء اشتباكات في العاصمة الليبية، وطبيب بايدن يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا، وصولا إلى لحظة لقاء مذيعة أردنية ابنها المخطوف في إدلب السورية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد يوم من اتفاقية تصدير الحبوب.. روسيا تقصف ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا

استهدفت غارات صاروخية روسية ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا بعد يوم واحد فقط من توقيع كييف وموسكو على اتفاقية تتيح استئناف تصدير القمح من سواحل أوكرانيا على البحر الأسود

قالت وزارة الصحة الليبية، في بيان على فيسبوك، السبت، إن الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس خلّفت 16 قتيلا و52 جريحًا خلال اليومين الماضيين.

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة يوم السبت، إن أعراضه "تستمر في التحسن" بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا الخميس.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وذلك إثر انعقاد جلسة الثانية للطوارئ بشأن هذه القضية.

نشرت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة، مقطع فيديو "مؤثر" يُظهر لقاءها بابنها الذي اختُطف قبل 20 يوما في تركيا وأُرسل إلى محافظة إدلب شمالي سوريا مشيرة إلى أن الطفل "تعرض لخطر الموت".