أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية نقلًا عن رئيس شؤون الإغاثة والإنقاذ بالهلال الأحمر، أن الفيضانات المفاجئة في جنوب إيران مساء الجمعة أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

وقالت الوكالة في تقريرها إن شخصين آخرين على الأقل ما زالا في عداد المفقودين حيث لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، في نهر رودبال بالقرب من مدينة استهبان.

كما قال المدير العام لإدارة الأزمات خليل عبد الله لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السبت ، إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات من سد رودبال.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عبد الله قوله "أنقذ الجيش وقوات عمليات الإغاثة 55 شخصا على الأقل".

وقالت ارنا أيضًا في تقريرها إن "ما لا يقل عن 15 سيارة غرقت في الفيضانات ، تم سحب 12 منها".

وتقع مدينة استهبان في محافظة فارس على بعد حوالي 1000 كيلومترًا جنوبي طهران.