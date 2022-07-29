من تحقيق استقصائي لشبكة CNN عن استغلال روسيا لذهب السودان، إلى إعلان وزارة الداخلية الإماراتية عن 6 وفيات جراء السيول، وبيان الإليزيه عن تفاصيل اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يأمل رواد الفن التفاعلي، المبدعون الذين ابتكروا متحف "مياو وولف"، بإجراء روّاده تواصلًا ذات مغزى والتفاعل أكثر من مجرد التقاط صور سيلفي داخل معارضهم. يقول، شون دي إياني، مؤسس المتحف، إنّ الأخير "بمثابة الخط الفاصل بين الفن والترفيه"، وأن المساحة داخله أشبه بـ"الفضاء الروحي الجماعي" الذي يتعطّش الناس له.