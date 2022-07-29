من تحقيق استقصائي لشبكة CNN عن استغلال روسيا لذهب السودان، إلى إعلان وزارة الداخلية الإماراتية عن 6 وفيات جراء السيول، وبيان الإليزيه عن تفاصيل اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



تحقيق استقصائي لـCNN.. روسيا تسلب ذهب السودان لتمويل حرب بوتين على أوكرانيا

كشفت شبكة CNN، في تحقيق استقصائي، أدلة تشير إلى أن روسيا تواطأت مع القيادة العسكرية السودانية لتهريب ما تساوي قيمته مليارات الدولارات من الذهب وحرمان الدولة المنكوبة بالفقر من عائداتها.



الداخلية الإماراتية: العثور على 6 وفيات جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الجمعة، العثور على 6 وفيات جراء السيول التي شهدتها إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة.



الإليزيه يعلن عن قضية طرحها ماكرون على محمد بن سلمان "كجزء من حوار الثقة"

نشرت السلطات السعودية والفرنسية، الجمعة، بيانين ختاميين لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس، تناول المناقشات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



دراسة جديدة: أخذ قيلولة بانتظام قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم

توصلت دراسة جديدة إلى أنّ الأشخاص الذين يأخذون قيلولة على نحو منتظم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.



حرية وهلوسة وسيلفي.. في متحف التواصل والإبهار "مياو وولف"

يأمل رواد الفن التفاعلي، المبدعون الذين ابتكروا متحف "مياو وولف"، بإجراء روّاده تواصلًا ذات مغزى والتفاعل أكثر من مجرد التقاط صور سيلفي داخل معارضهم. يقول، شون دي إياني، مؤسس المتحف، إنّ الأخير "بمثابة الخط الفاصل بين الفن والترفيه"، وأن المساحة داخله أشبه بـ"الفضاء الروحي الجماعي" الذي يتعطّش الناس له.