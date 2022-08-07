من تصاعد وتيرة القصف بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي وسط جهود مصرية جارية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وتعليق السعودية على "اقتحام الأقصى"، مرورًا برسالة ضاحي خلفان للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل، ورئيس الأهلي المصري يقول "الأهلي ليس للبيع"، وصولا إلى آخر ما كشفته دراسة عن مخاطر تناول السكر خلال فترة الحمل... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تواصلت الجهود المصرية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، بحسب أطراف القتال.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لـ"اقتحام" مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى واصفةً الأمر بـ"الخرق الخطير" للقانون الدولي.

دعا نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الأحد، الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل لإعادة تقييم الموقف، مشيرًا إلى أنه يجب على إسرائيل أن تكون "جادة في السلام والاحترام"، وألا تنكر حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

بيّن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن المدير الفني البرتغالي، ريكاردو سواريش، متخوف من النتائج القادمة، بعد قرار استكمال مسابقة الدوري المصري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، مُشيراً إلى أن إدارة الفريق لن تحاسب المدرب في حال سوء النتائج.

وجدت دراسة أن النساء اللواتي استهلكن الكثير من السكر أثناء الحمل قد يزدن من احتمالية إصابة أطفالهن بالحساسية، والربو التحسسي.