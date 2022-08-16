من إحالة أوراق محكمة مصرية أوراق قاض قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال إلى المفتي، وإيران تعلن تقديم ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومحمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة، والبابا تواضروس يندد بـ"أكاذيب لا تليق" حول تعامل أجهزة الدولة مع حريق كنيسة أبوسيفين، والرئاسة اللبنانية ترد على أنباء عن مرسوم من عون بمنح الجنسية لابنة قاسم سليماني... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أحالت محكمة مصرية أوراق قاضٍ كبير وشريكه في قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال إلى مفتي الجمهورية، في إجراء شكلي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

أعلنت إيران أنها قدمت ردها المكتوب على مقترح قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقالت طهران إنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي "واقعيا ومرنا"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء، في غسل الكعبة المشرفة، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص ينتقدون ما وصفوه بـ"تأخر فرق الإسعاف والإطفاء" في حادث حريق كنيسة أبوسيفين في مصر، أكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن توجيه الاتهام بالتقصير والتشكيك في أجهزة الدولة "أمر مرفوض تمامًا"، و"غير مقبول على الإطلاق" بالنسبة له شخصيًا، وبالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ردت الرئاسة اللبنانية على الأنباء التي ترددت عن إصدار الرئيس ميشال عون قرارًا بمنح الجنسية اللبنانية لزينب سليماني، ابنة قائد "فيلق القدس" الإيراني الراحل قاسم سليماني.