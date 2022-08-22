من تصريحات وزير الطاقة السعودي عن قدرة أوبك+ "خفض الإنتاج في أي وقت" في ظل تراجع أسعار النفط، وروسيا تتهم امرأة أوكرانية بالوقوف وراء مقتل ابنة ألكسندر دوغين، والسودان يعلن حالة الطوارئ بعد اجتياح فيضانات 6 ولايات، وأول تعليق من عماد الدين أديب لـCNN بعد هجوم إعلاميين مصريين على مقال "14 سببا لسقوط الحكام"، وصولًا إلى ظهور مشهد نادر من عصر ما قبل التاريخ خلال موجة جفاف في إسبانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حالة من التفاعل بعد تصريحاته بشأن وسائل قدرة تحالف أوبك + للدول المنتجة للنفط بالإضافة إلى روسيا، لـ"التعامل مع التحديات... وتشمل خفض الإنتاج في أي وقت"، تزامنًا مع اضطراب أسعار النفط في الأيام الأخيرة، بعد انتعاشة مؤقتة.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، الاثنين، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) اكتشف المسؤول عن مقتل داريا دوغينا، ابنة ألكسندر دوغين، الفيلسوف الروسي البارز، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يُوصف بأنه "عقل بوتين".

أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ، الأحد، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي ضربت ست ولايات في البلاد، وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

أثار مقال للإعلامي المصري عماد الدين أديب موجة من الجدل في مصر، وسط انتقادات من إعلاميين مقربين من السلطة المصرية، مساء الأحد، للمقال، بينما صرح أديب لموقع CNN بالعربية بأن المقال "ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحالة المصرية".

وسط أسوأ جفاف في إسبانيا منذ عقود، ظهر مشهد نادر يعود لعصر ما قبل التاريخ. يُطلق عليه اسم "ستونهنج الإسباني"، وهو تشكيل صخري يعتقد أنه يعود إلى عام 5000 قبل الميلاد.