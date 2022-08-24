من تغير موقف تركيا تجاه نظام بشار الأسد واستعدادها للحوار دون شروط، وغارات جوية على مجموعات مدعومة من إيران في سوريا، ومذكرات كوشنر وما قاله عن السعودية ورحلة ترامب الأولى يثير تفاعلا، مرورًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لمستوى قياسي، وصولا إلى معضلة خط الوسط والحل الوحيد لمشكلة ليفربول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن تركيا ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع سوريا، في إشارة إلى تغير موقف أنقرة تجاه نظام بشار الأسد.

قالت مجموعة "دير الزور 24" الناشطة البارزة، الأربعاء، إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في غارات جوية على جماعات مدعومة من إيران في سوريا، الثلاثاء.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مما كتبه جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مذكراته "Breaking History" حول السعودية وزيارة ترامب للمملكة.

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى في تاريخها خلال العام المالي 2021/2022. وبلغت 31.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوي 1.6%، حسب بيانات البنك المركزي. وأرجع خبراء أسباب هذا النمو القياسي في التحويلات إلى طرح شهادات ادخار مرتفعة.

عانى ليفربول الإنجليزي مطلع الموسم الجاري من تدهور في النتائج بعد أن حل وصيفا لنسخة العام الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار تساؤلات حول أسباب تراجع مستوى "الريدز" رغم تعاقدهم مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز