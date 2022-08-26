توب 5: كوشنر يكشف تفاصيل زيارة ترامب للسعودية.. ومودرنا تقاضي فايزر

من كتابة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه، عن بعض التفاصيل التي سبقت زيارة ترامب إلى السعودية وأبرز في مذكراته "Breaking History" دور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي آنذاك، في "إنجاح" القيام بتلك الزيارة، إلى إعلان شركة "مودرنا"، الجمعة، أنها ترفع اليوم دعاوى انتهاك براءات الاختراع، ضد شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مذكرات كوشنر: خلاف في البيت الأبيض حول زيارة السعودية ودور محمد بن سلمان بإقناع ترامب

كتب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه، عن بعض التفاصيل التي سبقت زيارة ترامب إلى السعودية وأبرز في مذكراته "Breaking History" دور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي آنذاك، في "إنجاح" القيام بتلك الزيارة "رغم المعارضة" التي واجهها كوشنر من مسؤولي البيت الأبيض وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيليرسون.



ماكرون حول الاتفاق النووي مع إيران: "الكرة الآن في ملعب طهران"

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أجرى "محادثات مهمة" في الأيام الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول الاتفاق النووي مع إيران، حسبما أكد للصحفيين في العاصمة الجزائرية، الجزائر.



نيوكاسل المملوك سعوديا يبرم أغلى صفقة شراء لاعب في تاريخه

توصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لاتفاق على التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، حسبما أعلن النادي الجمعة، مقابل 70 مليون يورو (70 مليون دولار أمريكي)، في الصفقة الأعلى قيمة مادية بتاريخ النادي، حسبما نشر الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، الخميس.



شاهد.. لاتفيا تُسقط نصبًا من العصر السوفيتي يحتفي بالفوز على النازيين في الحرب العالمية الثانية

أسقطت لاتفيا نصبًا من العصر السوفيتي "لإغلاق صفحة أخرى من التاريخ المؤلم"، بحسب ما قال وزير خارجية لاتفيا، إدغارز رينكيفيتش.



"مودرنا" تقاضي "فايزر" لاستخدام تقنية mRNA الخاصة بها من دون إذن.. وتطوير لقاح كورونا

أعلنت شركة "مودرنا"، الجمعة، أنها ترفع اليوم دعاوى انتهاك براءات الاختراع، ضد شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك"، في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة ماساتشوستس، ومحكمة دوسلدورف الإقليمية في ألمانيا.