من تصاعد الاحتجاجات في العراق واقتحام القصر الجمهوري بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال السياسة، إلى فشل إطلاق وكالة ناسا لرحلة "أرتيمس 1" إلى القمر، الاثنين، حسبما كان مقررا، والجدل في نيويورك حول استضافة بطولة غولف تمولها السعودية.... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ذكرت مصادر طبية عراقية، لشبكة CNN، الاثنين، أن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين، خلال مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومئات المحتجين داخل المنطقة الخضراء ببغداد.

ألغيت مهمة إطلاق المركبة الفضائية "أرتيمس 1، التابعة لناسا، الإثنين، بسبب مشكلة تقنية تخص أحد المحركات الرئيسية.

طالبت عائلات ضحايا 11 سبتمبر، قبل أيام من إحياء الذكرى الـ21 للهجمات، عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، بإلغاء الدعوة الموجهة إلى بطولة غولف تمولها السعودية والمزمع عقدها في نيويورك أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وضع الرئيس فلاديمير بوتين دمج الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا الآن نصب عينيه، حيث وقع على أمرين تنفيذيين لتقديم مكافآت مالية للأوكرانيين الذين دخلوا روسيا بعد الحرب.

تحدثت CNN مع ماك راذرفورد، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، عن رحلته التي استمرت خمسة أشهر عبر القارات الخمس و52 دولة حيث حطم الرقم القياسي العالمي لأصغر طيار يحلّق حول العالم بمفرده.