غير مطعم "وينديز" لون شعر شخصية علامته التجارية من الأحمر الذي تعرف به إلى الرمادي، حيث غيرت سلسلة المطاعم السريعة في كندا لون شعر الشخصية في شعارها دعمًا للمذيعة المخضرمة الكندية، ليزا لافلام، مغردين "لأن النجوم تبقى نجومًا أيًا كان لون الشعر".

وعملت لافلام كمذيعة ومراسلة في شبكة CTV الإخبارية لأكثر من 30 عامًا، لكنها كشفت هذا الشهر أن عقد عملها لم يجدد مع مزاعم من البعض بأن السبب يعود إلى توقفها عن صبغ شعرها باللون الأشقر خلال الجائحة.

وبعد تسريحها، قالت لافلام "لقد باغتوني، ولا زلت مصدومة وحزينة من قرار "بيل ميديا". بعمر 58 عامًا، اعتقدت أن لدي المزيد من الوقت لسرد المزيد من القصص التي تؤثر على حياتنا اليومية".

أما بالنسبة إلى "بيل ميديا"، الشركة الأمر لشبكة CTV الإخبارية، قالت إن لون شعر لافلام لا علاقة له بقرار تسريحها. لكن رئيس CTV في إجازة الآن بعدما نُقل أنه سأل من وافق على قرار "ترك شعر ليزا يشيب".