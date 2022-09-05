توب 5: "أوبك بلس" تخفض إنتاج النفط.. ورئيسة وزراء جديدة في بريطانيا

من اختيار ليز تراس رئيسة للحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، إلى قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط، وإعلان الجيش الإسرائيلي نتيجة تحقيقه في مقتل شيرين أبو عاقلة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رئيسة وزراء جديدة في بريطانيا بعد استقالة جونسون.. من هي ليز تراس؟

تُوصف ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، بأنها "حرباء سياسية"، مع تاريخ من الآراء المتغيرة، مثلما تحولت من راديكالية تطالب بإلغاء الملكية إلى حاملة علم الجناح اليميني في حزب المحافظين المشكك في أوروبا.

"أوبك بلس" تخفض إنتاج النفط.. والبيت الأبيض: إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب

قررت مجموعة "أوبك بلس" بعد اجتماع لأعضائها عبر "الفيديوكونفرانس"، الاثنين، خفض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يضر بالطلب على النفط.

الجيش الإسرائيلي يرجح مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص جنوده: نأسف.. لم نقصد

اعترف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، الاثنين، بوجود "احتمال كبير" لقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأمريكية في قناة "الجزيرة"، بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين في مايو/أيار الماضي.

كيف توفر شركات الطيران الإنترنت على ارتفاع 35 ألف قدم ولماذا لا تزال بحاجة للكثير من العمل؟

كانت الرحلات الجوية فرصة للجلوس ومشاهدة فيلم تم إصداره مؤخرًا أو متابعة القراءة، ولكنها الآن مكان آخر لتسجيل الدخول إلى الإنترنت

عمل فني يُرسم بواسطة الذكاء الاصطناعي ويفوز بمسابقة فنية رسمية .. كيف يبدو؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع الفن؟ ابتكر رجل في ولاية كولورادو الأمريكية عملًا فنيًا باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به وبرنامج الذكاء الاصطناعي. فاز أحد أعماله الفنية بالمركز الأول في معرض الدولة وبيع عمله مقابل 750 دولارًا، لكنه تسبب بالكثير من الانتقادات في عالم الفن