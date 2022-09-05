التهم كل شيء.. فيديو مرعب لحريق هائل يجتاح غابات كاليفورنيا

في شمال كاليفورنيا، أسفر حريق غابات مستعر عن مقتل شخصين، ويقول المسؤولون إنهم لقيا حتفهما نتيجة حريق “الطاحونة” في بلدة ويد يوم الأحد، وتضاعف حجم الحريق تقريبًا منذ يوم الجمعة، حيث اشتعلت النيران في أكثر من 4000 فدان أو حوالي 1600 هكتار، ويقول المسؤولون إن 50 مبنى قد دُمِّروا وأُجبر حوالي 1000 شخص على الإخلاء، وأدت موجة حر خانقة إلى اندلاع حرائق في كاليفورنيا وفي أجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة الوضع أسوأ من ذلك.

في الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 50 مليون شخص يخضعون لتنبيهات من درجات الحرارة الشديدة والخطيرة التي تجتاح المناطق من جنوب كاليفورنيا إلى شرق أريزونا والشمال إلى أيداهو، ويمكن أن تصبح أكثر سخونة.