من إعلان الصين عن الموافقة على لقاح ضد فيروس كورونا يمكن استنشاقه، إلى مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي لمنصة "نتفليكس" بإزالة محتوى مخالف "للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية" وتحذيرها من استمرار بثه، إضافة إلى خروج وزير خارجية مصر من اجتماع عربي بالقاهرة مع تسليم رئاسته لوزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أُعطيت شركة صينية الموافقة لتسويق أول لقاح يمكن استنشاقه لـ"كوفيد-19". ووُصف عقار "كونفيديسيا أير" بأنّه الأول من نوعه. وأوضحت شركة "كانسينو بيولوجيكس" التي طوّرت اللقاح، إنه سيقدم عن طريق نفخة من جهاز بخاخ، ثم يُستنشق الهواء عن طريق الفم. لكن لم تُقدّم البيانات لدعم هذا الادعاء.

غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة، مع تسليم رئاسة الدورة لوزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، منصة "نتفليكس"، يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

في لقاء مع CNN، دعت لينا أبو عاقلة، ابنة أخ الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل شيرين بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بأنها قُتلت على الأرجح بنيران إسرائيلية.

تم الكشف عن لقطات جديدة تُظهر حطام سفينة "آر إم إس تيتانيك" كما لم يسبق رؤيتها من قبل، وبجودة تبلغ 8K، أي أعلى دقّة شاشة متوفرة حاليًا.