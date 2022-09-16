توب 5: مودعون يقتحمون مصارف في لبنان.. وحوت نافق على شاطئ في قطر

من تحذير وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، المودعين من أن تدفعهم جهات معينة إلى زعزعة استقرار البلاد لأهداف سياسية أو لتنفيذ أجندات معينة، إلى فوز المصرية سمر حمزة بالميدالية الفضية في نهائي بطولة العالم للمصارعة النسائية لفئة وزن 75 كجم التي أقيمت في بلغراد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مع اقتحام عدة مصارف.. وزير الداخلية اللبناني يحذر من "جهات" تدفع المودعين لتنفيذ "أجندات معينة"

حذر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، المودعين من أن تدفعهم جهات معينة إلى زعزعة استقرار البلاد لأهداف سياسية أو لتنفيذ أجندات معينة، مؤكدا أن القوى الأمنية "ستتشدد" في إجراءاتها من أجمل حماية المودعين والبلد، وذلك مع اقتحام عدة بنوك، الجمعة.





يتعلم اللغة العربية لفهم القرآن بشكل أفضل.. نظرة على علاقة الملك تشارلز بدول المنطقة

غمس الملك الجديد والملكة القرينة أصابعهما العام الماضي في ما يُعتقد أنه موقع المعمودية للمسيح. زيارة تشارلز - عندما كان وريث العرش - إلى الأردن ومصر في 2021 كانت مهمة - حيث كانت أول جولة خارجية يقوم بها أحد كبار أعضاء العائلة الملكية منذ ما قبل بداية وباء كوفيد -19.



تداول فيديو حوت ضخم نافق على أحد شواطئ قطر.. ووزارة البيئة تُعلق

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، الجمعة، رصد حوت نافق على أحد شواطئ البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحوت على شاطئ "سيلين".

شاهد لحظة اندلاع حريق هائل في ناطحة سحاب بالصين

اندلع حريق هائل في ناطحة سحاب مكونة من 42 طابقا في وسط مدينة تشانغشا، عاصمة إقليم هونان جنوب الصين الجمعة.



تعرف إلى أول مصارعة مصرية تبلغ نهائي بطولة العالم

أصبحت سمر حمزة أول امرأة مصرية تفوز بالميدالية الفضية في نهائي بطولة العالم للمصارعة النسائية لفئة وزن 75 كجم التي أقيمت في بلغراد، صربيا.