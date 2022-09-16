توب 5: مودعون يقتحمون مصارف في لبنان.. وحوت نافق على شاطئ في قطر

من تحذير وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، المودعين من أن تدفعهم جهات معينة إلى زعزعة استقرار البلاد لأهداف سياسية أو لتنفيذ أجندات معينة، إلى فوز المصرية سمر حمزة بالميدالية الفضية في نهائي بطولة العالم للمصارعة النسائية لفئة وزن 75 كجم التي أقيمت في بلغراد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
حذر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، المودعين من أن تدفعهم جهات معينة إلى زعزعة استقرار البلاد لأهداف سياسية أو لتنفيذ أجندات معينة، مؤكدا أن القوى الأمنية "ستتشدد" في إجراءاتها من أجمل حماية المودعين والبلد، وذلك مع اقتحام عدة بنوك، الجمعة.
غمس الملك الجديد والملكة القرينة أصابعهما العام الماضي في ما يُعتقد أنه موقع المعمودية للمسيح. زيارة تشارلز - عندما كان وريث العرش - إلى الأردن ومصر في 2021 كانت مهمة - حيث كانت أول جولة خارجية يقوم بها أحد كبار أعضاء العائلة الملكية منذ ما قبل بداية وباء كوفيد -19.